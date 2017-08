Carmen Salinas se dice triste por acusaciones contra Rafa y Julión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carmen Salinas, actriz y diputada federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su tristeza por las acusaciones que enfrenta el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez por el presunto delito de "lavado" de dinero.



En reunión con medios previo al sorteo de la Lotería Nacional dedicado al Día Nacional del Cine Mexicano, la actriz señaló que Rafael Márquez es una persona educada y que nunca lo ha visto en mal estado.



"Me da tanta tristeza porque son gente buena. Nunca he visto a Rafa en un mal estado, ni tomando, ni fumado, es una gente muy educada. A Julión no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero se ve, aunque sea en la televisión, a la gente buena", dijo.



La actriz descartó sus intenciones de buscar algún día la dirigencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), debido a que manifestó que para eso existe gente que tiene la capacidad para dirigir una organización tan compleja y difícil.



"Para eso hay gente con la capacidad para dirigir un sindicato tan complejo, tan difícil como es el de los actores. Se necesita gente honesta que no esté coludida con malandrines, gente que ame a la asociación", dijo.



En este sentido, Carmen Salinas manifestó que "yo de lejitos prefiero ayudar".