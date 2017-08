Alejandro Tomassi pierde su exclusividad con Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alejandro Tomassi dejó la lista de los actores con exclusividad en Televisa. Ante esta situación, el actor se dio cuenta de que su dinero se lo había gastado en su familia política y su esposo Óscar Ruiz.



"Ellos vivieron de mí durante 15 años. Oscar y su familia, eran el pago de viajes, ropa, comida. Cuando la empresa me dice que ya no tengo exclusividad me doy cuenta de que no tengo ni un quinto en la bolsa, me doy cuenta de que todo se ha ido para allá", dijo el actor.



Además de la crisis sentimental que ha vivido en donde su pareja lo ha acusado supuestamente de maltratarlo y serle infiel, el actor asegura que está en una recuperación emocional.



"Llevo dos años de terapia, este problema no es de ahorita, tengo dos años, llevo muchos años en los que he sido manipulado, amenazado y llegó un momento en la vida que dije: basta, no quiero vivir amenazado con que me van a acabar la carrera en las redes, que lo hagan, digan lo que quieran. La gente me reconoce, mi carrera va a seguir, soy una persona que nació en la cultura de este país y que seguiré con ella", dijo.



Además reconoció que él ha cometido errores dentro de su vida personal. "Estar con la persona equivocada, no darme cuenta que era una familia que quería recargarse en mi fama, en mi poder, en mi carrera y en mi dinero, porque me quitaron todo", agregó.



Tomassi es parte del elenco de "Hoy voy a cambiar", serie que contará la vida de Lupita D'Alessio y que se estrenará este domingo.