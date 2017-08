Confirmado: Daniel Craig volverá a hacer de James Bond

LONDRES(AP )

Daniel Craig no ha podido dejar los autos rápidos, los martinis y los bolígrafos con cámara.



El actor británico confirmó, como se esperaba, que interpretará a James Bond en la próxima película de la franquicia, prevista para 2019.



El actor de 49 años dijo el martes en el programa “Late Show” de Stephen Colbert que probablemente sea su última vez como el agente 007 y que espera “marcharse a lo grande”.



Ha interpretado a Bond en cuatro ocasiones, en las cintas “Casino Royale”, “Quantum Of Solace”, “Skyfall” y “Spectre”.



Craig había dicho antes que no estaba muy interesado en retomar el papel, señalando que preferiría “cortarse las venas”. Hace poco explicó en la emisora de radio estadounidense Magic que estaba considerando unas “decisiones personales”.



En el programa de Colbert dijo que “no podría estar más feliz” de volver a ponerse en la piel de James Bond.