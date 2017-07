Usuarios reportan falla de HBO Go previo al estreno de Game Of Thrones

(GH)

Al servicio de HBO Go en estos momentos: pic.twitter.com/ejyUHcYWHe — Monnie Darko (@LunaWeasley98) 16 de julio de 2017

Contratar el mes de prueba de HBO GO es la mejor idea para ver #GameOfThrones seguro que a nadie se le ocu... pic.twitter.com/EJFkp86gcW — Uriel Infante (@Uriel_I7) 16 de julio de 2017

Luego de que se anunciara que el lanzamiento de la séptima temporada de Game of Thrones será simultáneo para todo el mundo, fanáticos de la serie reportan un error en la plataforma online HBO Go.Según informó HBO, aquellos que no tienen contratado un servicio de cable, cuentan con la posibilidad de contratar la plataforma digital HBO Go para ver Game Of Thrones.Pero horas antes del esperado estreno este domingo, los fanáticos de Latinoamérica se expresan en redes sociales respecto a que el servicio dejó de funcionar.