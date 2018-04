Andrea Constand y su madre testifican en el caso Cosby

NORRISTOWN, Pennsylvania(AP )

La principal acusadora de Bill Cosby en su nuevo juicio por abuso sexual negó el lunes haberle hecho una treta y dijo que desconoce a una de las principales testigos de la defensa quien planea declarar que Constand habló sobre presentar acusaciones falsas contra la celebridad.



Andrea Constand dijo al jurado que no “recuerda haber tenido nunca” una conversación con Marguerite Jackson. Ambas mujeres trabajaban en la Universidad Temple por la época en la que Constand afirma haber sido drogada y abusada por Cosby en la casa del comediante en un suburbio de Filadelfia en 2004.



La defensa planea convocar a Jackson como testigo y dice que ella declarará que antes de que Constand presentara sus acusaciones contra Cosby en 2005, había hablado sobre acusar falsamente a “una persona de alto perfil” y presentar una demanda. Jackson ha dicho que ella y Constand trabajaban estrechamente juntas, fueron amigas y compartieron habitaciones de hotel en varias ocasiones.



Un juez impidió que Jackson testificara en el juicio del año pasado, el cual terminó sin que el jurado llegara a un veredicto, después de que Constand negó conocerla en sus declaraciones. En ese entonces el juez Steven O'Neill concluyó que presentar el testimonio de Jackson sería presentar declaraciones de oídas. Desde entonces los fiscales le han dicho a los abogados de Cosby que Constand había modificado su declaración para reconocer que “recuerda una Margo”.



El juez dictó que Jackson puede pasar al estrado en el nuevo juicio, pero indicó que puede revisar el asunto después de que Constand termine de testificar.



La viabilidad de Jackson como testigo para Cosby puede ser clave para el plan de la defensa de atacar la credibilidad de Constand y hacer creer al jurado que tendió una trampa a Cosby.



El abogado de Cosby, Tom Mesereau, ha calificado a Constand como una "timadora" que le tendió una trampa al actor y le sacó 3.4 millones de dólares en un acuerdo legal. Mesereau le preguntó a la acusadora sobre Jackson en su interrogatorio el lunes. Constand negó conocerla nuevamente.



El abogado de preguntó “¿alguna vez creó un ardid para acusarlo falsamente por dinero?”.



“No señor”, respondió Constand.



Constand, de 45 años, se retiró del estrado el lunes tras testificar por siete horas a lo largo de dos días.



La semana pasada dijo al jurado que Cosby la sedó con píldoras y luego abusó sexualmente de ella. Cosby, de 80 años, dice que Constand estuvo de acuerdo en tener un encuentro sexual.



La madre de Constand subió después al estrado y testificó sobre una llamada telefónica que dijo que tuvo con el comediante un año después del supuesto abuso en el que describió con crudos detalles su encuentro sexual y se disculpó.



Gianna Constand dijo al jurado que estaba preocupada porque su hija no había sido la misma persona desde que dejó Temple en marzo de 2004 y regresó a Canadá, pues gritaba mientras dormía y despertaba sudando.



Dijo que fue “muy agresiva” con Cosby y le exigió que le dijera qué medicamento le había dado a su hija y qué le había hecho.



Gianna Constand dijo que Cosby le dijo que he le había dado a Andrea Constand un medicamento por prescripción, no el medicamento contra la gripe Benadryl que ha afirmado en sus declaraciones, pero que no le reveló el nombre. También dijo que él le describió cómo había tocado los pechos y la vagina de Andrea Constand y que había llevado su mano hacia su pene.



“Me dijo ‘no se preocupe señora no hubo penetración con el pene’”, testificó Gianna Constand.



De ser sentenciado Cosby podría pasar hasta 10 años en prisión por cada uno de los tres cargos de abuso agravado que enfrenta.



El lunes, la defensa trató de presentar a Constand como una oportunista que engañó a Cosby al fingir tener un interés romántico. La defensa dijo que pasó varias noches en la casa del comediante y condujo su auto por cuatro horas para verlo en un casino además de que le llamó en dos ocasiones el día de San Valentín, casi un mes después del supuesto abuso.



Constand ha testificado que veía al astro de televisión como un mentor y que había rechazado sus avances previamente. Agregó que sus llamadas a Cosby eran sobre baloncesto y que no tenían nada que ver con romance.



Los registros telefónicos muestran que Constand, ex directora de operaciones del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, hizo breves llamadas a Cosby en épocas de un partido en Temple el 14 de febrero del 2004, un mes después del presunto abuso.



"¿Usted piensa que llamó al señor Cosby para hablar de baloncesto?", le preguntó Mesereau.



Constand declaró que sintió que tenía el deber de responder a preguntas de Cosby porque él era un exalumno y fideicomisario poderoso de la universidad.

Mesereau interrogó a Constand sobre incongruencias en sus declaraciones a la policía y su testimonio previo.



Dijo que Constand le dijo a la policía en 2005 que llamó a Cosby desde el celular que le daba la universidad justo antes de llegar a la casa del comediante la noche del presunto ataque para asegurarse de que la cerca estuviera abierta. Pero los registros telefónicos de Constand muestran que no hizo ninguna llamada a la mansión de Cosby ese mes.



Constand explicó que quizás se confundió, pues hubo momentos en los que Cosby le dijo por adelantado que la cerca estaría abierta y que a menudo lo llamaba a otro número telefónico.



Los fiscales han llamado a declarar a otras cinco mujeres que dicen que Cosby las drogó y abusó sexualmente de ellas. La defensa ha calificado a las demás acusadoras como irrelevantes para el caso.



The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.