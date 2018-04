Stapleton, Lambert, Underwood y Las Vegas ganan en los ACM

LAS VEGAS, Nevada(AP )

La ceremonia de los Premios ACM de la Academia de la Música marcó una noche memorable para las víctimas del tiroteo masivo de Las Vegas, el regreso de la reina Carrie Underwood y triples victorias para Chris Stapleton y Miranda Lambert.



Jason Aldean rindió homenaje a las 58 personas que murieron en el Route 91 Harvest Festival en Las Vegas el pasado octubre cuando fue nombrado artista del año el domingo por tercera vez consecutiva.



"Ha sido un año difícil", dijo Aldean, quien le agradeció a quienes "nos dieron amor y apoyo en los últimos seis meses".



Los ACM trajeron a la comunidad de la música country de regreso a Las Vegas seis meses después de la tragedia. Aldean estaba cantando en el escenario cuando ocurrió el tiroteo.



"Ustedes están siempre en nuestros corazones", dijo Aldean. "Amamos Las Vegas. Vegas fuerte".



Aunque Aldean superó a Stapleton en la categoría principal, Stapleton tuvo muchas razones para celebrar el domingo: su esposa Morgane tuvo mellizos; era su 40to cumpleaños; y no asistió a la ceremonia pero se alzó con los premios al vocalista masculino del año y álbum del año, éste último no solo como cantante sino también como productor.



Underwood también tuvo una gran noche a su regreso al escenario como una veterana de primera línea en su primera aparición televisiva desde que se lastimó la cara y la muñeca el año pasado al sufrir una caída en su casa. Su ponderosa voz brilló cuando interpretó su nueva canción, "Cry Pretty", recibiendo una entusiasta y prolongada ovación de pie del público.



Inmediatamente después recibió el premio al evento vocal del año por su colaboración con Keith Urban "The Fighter".



"Todavía estoy medio temblando", dijo con los ojos húmedos.



"Verla ahí parada y tan bella, es una de las mejores cantantes de todos los tiempos en cualquier género musical", dijo Lambert de Underwood tras bambalinas. "Estoy orgullosa de ella y sé lo fuerte que es y lo duro que ha trabajado".



Y el duro trabajo de Lambert también rindió frutos: la cantante hizo historia al superar a Brooks & Dunn como la artista que más premios ACM ha recibido, con 32 victorias hasta el domingo. Lambert ganó su noveno trofeo consecutivo como vocalista femenina del año y dos veces por canción del año: Como intérprete y como coautora de "Tin Man".



"No puedo creer esto. Realmente no puedo. ...Amo la música country. Es mi vida entera", dijo Lambert en el escenario. "Nunca jamás voy a darla por sentado".

El tema que ha encabezado por más tiempo los listados de la música country, "Body Like a Back Road" de Sam Hunt, se alzó como sencillo del año. Hunt no estuvo presente para recibirlo.



