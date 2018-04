VIDEO: Rebecca de Alba sufre fuerte caída en el programa 'Mexicana Universal'

(GH)

La conductora Rebecca de Alba se tropezó mientras caminaba por el escenario del programa de belleza 'Mexicana Universal' y su caída preocupó a todos sus compañeros, informa la Quién De acuerdo con el portal Milenio Hey, al iniciar el programa, la conductora se desplazó al Centro del lugar después de una pequeña entrevista con Brandon Peniche."Tenemos un nuevo escenario, estábamos en una junta, entonces ya no nos dio tiempo de venir y darnos cuenta de que esta parte de en medio no está tapada, es así", explicó después del accidente.“Le quiero decir a todo el público que ánimo, que todo está perfecto, que no me van a eliminar tan fácil en esta competencia, que aquí está una mexicana universal, (…) y que realmente cuando pasa este tipo de accidentes, este tipo de detalles, ustedes son los únicos que levantan absolutamente toda la noche, la gala”, dijo Rebecca al público presente en el foro.