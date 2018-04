Zuria y Alberto superan miedo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando Zuria Vega supo que haría película compartiendo protagónico con su esposo, el también actor Alberto Guerra, tuvo miedo.



¿La razón? Una cosa es compartir pláticas fuera de set y otra, indica, estar ambos frente la cámara por vez primera en su carrera.



Sólo habían estado así en teatro, con obras como "Los Bonobos", de 2015.



"Me daba más miedo que a Alberto porque claramente somos diferentes, aunque por eso hemos sobrevivido bien juntos (risas); no es lo mismo la casa, aconsejarte en un proyecto en el sofá, que estar en un set y a lo mejor no estar de acuerdo con algo y reaccionar de cierta manera, pero ha sido una experiencia enriquecedora.



"Trabajar juntos nos trajo esta ola de frescura, de novedad, de estar en un ambiente de los dos, construir escenas juntos y pues sí volvería a trabajar así".



Para "En las buenas y en las malas", comedia romántica actualmente en rodaje, Zuria interpreta a "Valeria", fotógrafa que creció en un círculo social chico, cerrado y de mucho dinero, donde todo comportamiento obedece al deber ser.



Con Sebastián (Guerra) lleva una relación de tres años, la cual cambia cuando el tema del matrimonio llega y un embarazo.



"Se mete además con temas como la infidelidad, por ejemplo, un embarazo no buscado, con ciertos temas crudos; en la vida uno comete errores y no por eso se va a crucificar a las personas, aunque es una comedia romántica, pone sobre la mesa cosas como éstas".



Dirigida por Gabriel Barragán Sentíes, basada en la idea original de Nicolás López (Hazlo como hombre), en el proyecto se encuentran Natalia Téllez, José Alonso, Diana Bracho, Christian Chávez y su esposo.



La actriz de "Más negro que la noche" y "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" comenta que también disfruta la comedia romántica.



Por eso está feliz de arrancar el mes próximo la segunda parte de la serie "Mi marido tiene familia", producción de Juan Osorio, donde también comparte créditos con Bracho.



"Estaba escéptica porque me clavo mucho en las historias y no sabía por dónde iba a ir, pero la verdad estará muy buena. (La primera) la agarré recién teniendo una bebé y ahora se va a meter mucho con el tema de la maternidad y la mujer profesional, es algo que debe contarse, no se es menos madre por trabajar, es un juicio machista de donde viene eso".



Habrá cosas divertidas, adelanta Zuria, pero al mismo tiempo se tocarán varios temas actuales.



"Lacté un año trabajando, las parejas deben ayudar porque tienen la misma obligación; también estará el tema de las suegras y cómo las mamás se meten a ver con la tecnología lo que hacen los hijos, habrá cosas muy divertidas".



Sus llamados a "Mi marido tiene familia" serán entre semana, pues los fines de cada una se dedicará a la puesta en escena "Straight", que estrenará el 11 de mayo, y donde compartirá créditos con Erick Elías y Alejandro Speitzer, de nuevo dirigidos por Manolo Caro.