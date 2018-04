Los secretos de 'El Sol'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La vida de Luis Miguel siempre ha sido un misterio y ha estado rodeada de hermetismo e innumerables leyendas sobre su pasado.



Cuando el cantante anunció que se llevaría a cabo una serie biográfica sobre su vida en la que contaría pasajes desconocidos para todos sus fans, la preguntaba obligada era, ¿qué tan abierto sería 'El Sol'?



Hace unos días se llevó a cabo la premier del primer episodio de esta biopic que comenzará a transmitirse el 22 de abril a través de Telemundo y Netflix.



Con todo lo visto en el primer episodio hay algunas cosas que ya se han develado. La serie iniciará con un "Luimi" de 22 años y a partir de ahí, se transportará al espectador al pasado y a la adolescencia del intérprete.



Este proyecto de 10 capítulos protagonizado por Diego Boneta, y que se transmitirán semanalmente, es un trabajo que ha sido supervisado por el propio cantante, quien promete revelar, después de muchos años de misterio, los secretos mejor guardados sobre su vida.



La serie es la única autorizada por Luis Miguel —pese a que se está trabajando en otra—y recorrerá el antes y después en su carrera, empezando cuando el cantante era un niño, para después convertirse en un ídolo adolescente conocido como Micky para después convertirse en la estrella mundial que es actualmente.



A continuación, un recuento con lo más relevante que no se sabía de Luis Miguel y que la gente podrá contemplar en la pantalla chica en el primer capítulo que se transmitirá en unos días a través del canal de televisión y el servicio streaming.



'Luismi' etapa por etapa

PRIMER AMOR Y PÉRDIDA DE VIRGINIDAD.

A la edad de 17 años "El Sol" lanza su video "Cuando calienta el sol" y durante la filmación del mismo, el cantante conoció a Mariana (Yazbek), una novel fotógrafa seis años mayor que él de quien queda instantáneamente enamorado y a quien hace su novia.



Es Mariana la chica con la que según cuenta la serie, el cantante perdió la virginidad y quien decía era el amor de su vida, aunque los problemas entre ambos estuvieron presentes desde un inicio, ya que Mariana no quería ser sólo la novia de Luis Miguel...



ANDRÉS GARCÍA.

Ante el poco éxito que la carrera de Luisito Rey tenía en México y luego de salir peleado con su representante, el cantante español decide regresar a España junto a su esposa e hijos, así como su hermano, pero antes decide jugar su última carta: el amor que Andrés García sentía por Luis Miguel. Así, el actor mexicano decide ayudar a la familia de Rey para que se quede en México, por ello les brinda ayuda y vivienda en lo que Luisito se recupera. Es en esta etapa donde Luismi conoce a sus amigos Roberto Palazuelos, Jorge 'El Burro' Van Rankin y los hijos de García, Leonardo y Andrés.



LUISITO MUERE ENEMISTADO CON 'LUISMI'.

Aunque Luisito Rey fue el representante de Luis Miguel al inicio de su carrera, en el primer capítulo se muestra cómo en su lecho de muerte, Luisito y "El Sol" no se hablaban. Incluso en una de las escenas durante un concierto del cantante en Paraguay se le avisa a "Luismi" que su padre está agonizando y que debe despedirse de él, si no, se arrepentirá después. "Micky", después de pensarlo unos segundos, decide peinarse y salir al escenario; el show debe continuar. Esto muestra que hasta en la muerte de su padre, el cantante y él no limaron asperezas.



PRIMER SHOW.

Luego de quedarse a vivir en una de las casas de Andrés García, Luisito Rey le pide trabajo al actor mexicano y Andrés accede, pero tras ver cantar a Rey le dice que eso no funciona para su show, así que le pide que mejor lleve a chicas que se desnuden. Luisito toma una decisión: poner a cantar al mayor de sus hijos, pese a la negativa de su esposa Marcela Basteri. Así, Luisito toma a Luis Miguel y se lo lleva a Ciudad Juárez, lugar en el que ofreció su primer show y, según muestra la serie, fue aclamado por el público que quedó atrapado por la enigmática voz del chico de 11 años.



ABUSO DE SU PADRE.

Desde un inicio se muestra que Luisito veía en su hijo una máquina de dinero y de tener una vida de lujos y excesos.



En el primer episodio, se ve que cuando Luis Miguel era adolescente, su padre organizaba fiestas en su casa de Acapulco, en las que no faltaban alcohol, mujeres y drogas, mismas que Rey consumía. También se ve a un Luisito autoritario que en parte fue el responsable de las peleas entre su hijo y Mariana. Incluso se muestra que Rey era quien elegía con quién se fotografiaba su hijo y con quién se sentaba en las entregas de premios.