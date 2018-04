Perfilan reunión de One Direction

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La banda de origen británico-irlandesa, One Direction, podría regresar a los escenarios después de tres años de ausencia.



Y es que Liam Payne, ex-integrante de la hoy extinta boy band, declaró en un medio internacional que puede ser posible un reencuentro del grupo, aunque no dio fecha ni detalles del reencuentro.



La declaración del artista se hizo viral en redes sociales, y llegó a hacerse tendencia en Twitter con el hashtag #OneDirectionReunion.



One Direction es una boy band nacida en 2010 gracias a The X Factor, un Reality Show transmitido en Inglaterra, en el que ganaron el tercer lugar. Decidieron entonces lanzar su primer sencillo en 2011, titulado "What Makes You Beautiful", con el cual lograron ser los número uno en las principales listas de Inglaterra e Irlanda, para posteriormente ser un éxito mundial.



Años después, la banda conformada por Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson anunció su retiro de los escenarios en 2015.



El DJ y mejor amigo de Harry Styles, Nick Grimshaw, declaró en una entrevista al periódico The Guardian que la separación de la banda se debió a que los integrantes estaban exhaustos y necesitaban "vivir su vida", aunque otras versiones dicen que Harry Styles fue el causante de la separación, debido a que en ese momento su carrera en solitario estaba en ascenso.