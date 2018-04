Llama a la mujer a no dejarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante las diversas situaciones de abuso que actrices y mujeres del medio artístico han denunciado durante este 2018, la actriz mexicana Helena Rojo llama a las mujeres a no dejarse.



Protagonista de la obra ‘Dios hazme viuda por favor’, donde cinco mujeres hablan sobre las diversas circunstancias que atraviesan en sus relaciones sentimentales y laborales, los diálogos de las actrices empoderan a las mujeres a hacer un cambio en sus vidas.



Por eso, al respecto, la primera actriz expresó que para que este tipo de situaciones ocurran es porque en muchas de las ocasiones, las mujeres se dejan.



"Lo que yo creo y puedo percibir dentro de las situaciones que se presentan es que es como en todas las clases: para que haya un cabr$%n tiene haber una pende&$%a"



"Uno se deja, entonces empieza uno por ceder, la convivencia es ceder un poco de alguna manera y llegar acuerdos pero del otro lado debe haber lo mismo", comentó al respecto.



Si bien, indicó que ella nunca ha sido víctima de ningún tipo de abuso ni de poder ni físico, dijo que debe haber una forma de expresión por parte de las mujeres.



"Hay formas de presentarse, de comportarse, en las que los hombres saben, ellos saben perfectamente a quién le van hacer un avance y a quien no se le puede hacer, aunque algunos cometen errores".



"Es cómo nos comportamos, cómo nos vendemos en nuestro trabajo, porque estamos en un intercambio, yo ofrezco mis servicios y la compañía me paga, pero ¿cómo nos presentamos?", declaró la primera actriz.



El entendimiento



entre mujeres



El personaje de la señora Helena Rojo en la puesta den escena es una persona muy conservadora y apegada a sus tradiciones, pero que a través de la obra va viendo las situaciones de las otras mujeres y por lo que van pasando.



"Teniendo entendimiento de otras generaciones eso es lo que se me hace muy interesante del personaje", explicó sobre su relación con su interpretación.



El secreto detrás del éxito que ‘Dios hazme viuda por favor’ ha tenido desde su estreno en la República Mexicana, es que cómo logra hacer una conexión con todas esas mujeres, como llega a tener el entendimiento en sus capacidades.



"Muchas situaciones las han tenido todas, lo que lo hace muy real, la obra está presentando situaciones muy reales, del punto de vista de la mujer", finalizó Rojo.