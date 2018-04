Britney Spears disfruta a su galán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

La llamada Princesa del Pop parece a ver encontrado a su pareja ideal.



Sam Asghari, es el modelo que se ganó el corazón de Britney Spears, después de que se conocieron en la grabación del video "Slumber Party".



En un clip reciente que compartieron en redes, la pareja baila sensualmente al ritmo de India.Arie mientras ensayan una coreografía, para concluir con un tierno beso.



Los 12 años de diferencia de edad -ella tiene 36 años y él, 24- no son impedimento para la pareja que disfruta compartir su amor.



Britney parece estar gozando del amor y de su momento, mientras prepara la gira mundial de su show #PieceOfMe, a la vez que lidia con la nueva demanda que su ex marido y padre de sus dos hijos Sean y Jayden, Kevin Federline le interpuso por la manutención de sus retoños.



De acuerdo a E! News, Federline recibe desde el 2008, 20 mil dólares mensuales y desea un aumento.



Por lo mismo, Britney pidió que se investigara lo que gasta su ex, para saber si necesita o no más dinero para la pensión alimenticia.



