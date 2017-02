Roger Waters dispuesto a llevar "The Wall" a frontera EU-México

(GH)

Roger Waters, declaró este jueves, durante la presentación de una exposición sobre su banda Pink Floyd, estar dispuesto a llevar el espectáculo musical The Wall a la frontera entre Estados Unidos y México, tema que cobra nueva relevancia con el presidente Donald Trump, informó Notimex El bajista y compositor protagonizó una rara aparición junto al baterista de la legendaria banda británica, Nick Mason, en el Museo Victoria and Albert de Londres, con motivo de la exposición que les dedicará a partir de mayo.La conferencia de prensa tornó súbitamente hacia Trump y su propuesta de levantar un muro en la frontera con México con el objetivo de cerrar el paso a los inmigrantes."Es muy relevante ahora con Trump y todo lo que habla de muros, creando toda la animosidad posible entre razas y religiones", apuntó Waters con referencia a The Wall, el disco más famoso del grupo, lanzado en 1979, durante la Guerra Fría, y que dio paso a dicho concierto-espectáculo que Waters llevó al muro de Berlín.Waters se dijo absolutamente preparado para llevar el gran concierto a la frontera norteamericana, pero que "hace falta un periodo de concienciación (...) para que algo así ocurra"."La música es un lugar legítimo desde el cual protestar, los músicos tienen el derecho absoluto, el deber, de abrir la boca y hablar claro", sentenció.