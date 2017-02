Serie "Mula de tres" también retratará al "chavorruco"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Chavorruco”. Esa es la palabra que define al personaje de Ulises de la Torre en la serie "Mula de tres". La historia forma parte de los contenidos con los que Televisa re lanzará su barra de comedia en marzo.



Él, que identifica más este contenido como una tragicomedia señaló que lo que se verá retratado es el momento que están viviendo tres amigos (Fernando del Solar y Raúl Araiza) que están cercanos a los 40 años o ya los pasaron y que están enfrentando separaciones, crisis y demás situaciones con las que el público masculino se identificará.



“Mi personaje se llama Daniel Duarte, es un ‘chavo’ que ya está pasadito de los 38, ya pegándole a los 40 pero que todavía se resiste a crecer, a madurar y sigue todavía en este rollo de ligarse a la chavita, de sorprender a las niñas.



La mejor definición de Daniel Duarte es que es el “chavorruco” de la serie: el que está soltero, el que prefiere dejar el compromiso un poco en “stand by” y dejar el rollo de formar una familia y de tener una pareja formal y prefiere invertir en su diversión”.



Al preguntarle si él en algún momento se identificó con el “chavorruco”, comentó que sí pero no por mucho tiempo. También habló de la tan sonada crisis de los 40 que a él también le pegó, como a todos.



“No me pasó del todo, tal vez en algunos puntos sí, hubiera querido ser papá más joven, haber vivido con alguien cuando era más joven, pero al final haces tú terapia y aceptas tú vida como tú la has llevado y la disfrutas, me quiso alcanzar el ‘chavorruco’ pero afortunadamente estoy viviendo una etapa muy feliz”.



La serie se transmitirá los jueves a partir del 20 de marzo.