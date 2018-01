Madre de Eduardo Yáñez recibía horribles golpizas por parte de sus cuidadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La madre del actor mexicano, Eduardo Yáñez, confirmó que fue víctima de abusos y golpes por parte de sus cuidadores.



María Eugenia Luévano, de 80 años de edad dio una entrevista para la revista Tv Notas, donde comentó que vivió aterrorizada por las agresiones que sufrió, mismas que provocaron que la llevaran a terapia intensiva y le amputaran un brazo.



“Me tenían encerrada, me decían que estaba en la ‘cárcel’ y no me daban de comer; ¡son malos, me dan miedo!”, expresó la madre de Yáñez.



El actor demandó a los trabajadores, Alejandro Guillén y Monserrat Casas, por robo, maltrato y abuso de confianza. Asegurando que son responsables por la pérdida de la extremidad de su progenitora.



En declaraciones a Suelta La Sopa!, los cuidadores negaron las acusaciones y señalaron a Yáñez como el responsable por omisión, pues según ellos, le informaron del problema en el brazo de su madre, pero él no actuó en consecuencia.