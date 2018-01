El Santo tendrá su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Conocer al hombre que desde la década de los 40 portó la máscara de El Santo será parte fundamental de la serie televisiva que ha sido aprobada por su hijo, para comenzar grabaciones este año.



Producida por la recién creada THR3 Media Group, la historia será hecha mayoritariamente en locaciones de la Ciudad de México, con elenco por anunciar.



El Hijo del Santo, quien ha cuidado el legado de quien protagonizó cerca de 50 largometrajes y fue héroe de historietas, recordó a través de un comunicado que en septiembre pasado, su padre habría cumplido 100 años.



"Por décadas, la gente me ha preguntado sobre su vida. Es momento de contar la verdadera historia del luchador, actor e ícono de la cultura popular mexicana", expuso.



La serie llegará dos años después del estreno de Blue Demon, serie inspirada en la vida del Demonio Azul, que tuvo tres temporadas.



Bruce Boren, CEO interino de THR3 Media Group, consideró que El Santo es una leyenda no sólo para México, sino para EU, Asia y Europa.



"Hoy, su trabajo continúa influenciado la manera en la que el deporte y el entretenimiento se entrelazan", indicó.



Hasta el momento El Hijo del Santo, que se encuentra promoviendo la serie en el País del Norte, no ha sido localizado.