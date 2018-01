Michelle Vieth se pronuncia contra la 'pornografía de venganza'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Michelle Vieth desea que en México exista una ley contra la pornografía de venganza, pues ella enfrentó una situación así hace 13 años.



Un video íntimo de la actriz se dio a conocer hace más de una década, lo que se convirtió en un escándalo sexual.



En agosto del año pasado, a través de una publicación en Instagram, Michelle se refirió al asunto y culpó a Héctor Soberón de haber filtrado el material.



Aseguró que Soberón, quien era su pareja entonces, decidió editar el material y quitar su cara y su voz de varios videos que él mismo tomó.



En una reciente entrevista con "Ventaneando", Vieth explicó que le tomó 13 años poder hablar de la situación y nadie tiene derecho a juzgar cuánto se tarda una persona en decirlo, aunque todavía no quiso ofrecer detalles.



"En su momento estaré hablando con ustedes todo esto que ha sucedido. Ya no soy una niña, soy una mujer y no tengo miedo, la verdad siempre sale a la luz. En su momento les compartiré".

Vieth además dijo estar decidida a promover una ley contra la pornografía de venganza.



"En otros países como Estados Unidos y Australia existen leyes que protegen a las mujeres y sí creo que vamos a hacer una iniciativa de ley para que podamos invitar a la ciudadanía a que nos ayude, no sólo a las mujeres sino también a los hombres, a protegernos".