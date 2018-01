Danilo Pérez busca combatir la discriminación con el jazz

PANAMÁ, Panamá(AP )

Danilo Pérez quiere llevar su piano y su jazz más allá de los escenarios y festivales.



En medio de una nueva versión de su apreciado festival en Panamá, el pianista canalero quiere servir a través de la música como un puente en que converjan talentos de diversas culturas y ser una voz firme en momentos de tensiones raciales y ataques migratorios en el mundo.



“Creo en la música como herramienta para crear un diálogo intercultural entre naciones. La conexión más fácil es a través de la música”, dijo Pérez a The Associated Press tras ofrecer una rueda de prensa el lunes por la noche con motivo del inicio de la 15ta edición del Festival de Jazz de Panamá.



Explicó que su plan es cristalizar un proyecto musical multiétnico que saldría próximamente a la luz: Un cuarteto de jazz que integrará junto a un joven pianista iraquí cuyo nombre no reveló, además de un músico palestino y otro griego.



Pérez, de 52 años, desea enviar un mensaje contundente con su piano en contra de la discriminación migratoria.



“La música crea un pasaporte, pero no el pasaporte tradicional; es el pasaporte cultural que te permite pasar por todas las migraciones del mundo sin tener que pedir visado”, abundó el autor de discos como “The Journey” (1994), “PanaMonk” (1996) y “Children of the Light” (2014), entre otros.



“El mensaje que quiero dar está muy atado a la resistencia que se está dando en el mundo. Estamos teniendo muchos problemas de discriminación, mucha tensión racial”, subrayó. “Por lo menos en Estados Unidos hay un tema muy serio con esto y yo estoy muy motivado con esto para hacer música porque creo en el mundo y creo que la resistencia en este caso es importante”, enfatizó.



Paralelamente, Pérez y su equipo trabajan en la nueva versión del festival, que este año vuelve a contar con figuras del jazz como Wayne Shorter, Herbie Hancock y Chucho Valdés.



Pérez consideró que a lo largo de estos años el festival ha logrado transformar a Panamá en una plataforma para dejar crecer la creatividad, un aporte que compara con el del canal interoceánico, ruta global del comercio por la que transitan naves de todo el mundo.



“El Festival de Panamá se convierte en un punto de convergencia musical global”, dijo el pianista. “La música que yo haga a través de Panamá tiene que tener ese rol de la función que tiene el canal, que es un lugar donde pasan muchas posibilidades, y eso es lo que a mí me gustaría, eso es mi sueño”.



Desde sus inicios el festival ha otorgado más de 4 millones de dólares en becas, ha convocado a más de 300 mil personas de todo el mundo, atraído a miles de estudiantes y ofrecido cada año más de 80 mil dólares en educación musical en una semana, según los organizadores.



Esta edición el evento, que concluye el sábado, incluye conciertos del cuarteto de Shorter y de Valdés, así como de la cantante brasileña de Jazz Luciana Sousa, entre otros.



En Internet:

http://panamajazzfestival.com/