Líbano vetaría 'The Post' por apoyo de Spielberg a Israel

BEIRUT, Líbano(AP )

Las autoridades de censura del Líbano han recomendado vetar el drama periodístico de Steven Spielberg "The Post" previo a su planificado estreno de esta semana en los cines de Beirut.



La prohibición tendría que ser aprobada por el ministro del Interior Nouhad Machnouk para que entre en efecto, pero eso se considera una formalidad que improbablemente la detenga.



No está claro por qué "The Post" sería vetada, pues otras películas de Spielberg se han exhibido recientemente en Líbano. Sin embargo, un memorando filtrado del Departamento de Estado estadounidense de 2007 reveló que Spielberg estaba en la lista negra de la Liga Árabe debido a su apoyo a Israel.



Líbano e Israel están técnicamente en guerra, y Líbano a veces sigue la lista negra de la liga.



Los cines de Beirut han retirado los posters que promocionan el filme, cuyo estreno estaba previsto para el jueves.