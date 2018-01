¿Gana "Boogie Oogie Oogie"? Las grandes sorpresas del Grammy

NUEVA YORK, EU(AP )

En 1984 no había duda de quién debía llevarse el Grammy al álbum del año: Michael Jackson, por “Thriller”. El artista ganó, por supuesto, pero a lo largo de sus más de 60 años la Academia de la Grabación no siempre ha tomado la decisión acertada.



Una rara sorpresa fue cuando el intérprete de soft rock Christopher Cross le ganó en 1981 a Barbra Streisand, Billy Joel, Frank Sinatra y Pink Floyd.



Y en 1969, Glen Campbell se alzó con el premio al álbum del año con "By the Time I Get to Phoenix", superando a "Bookends" de Simon y Garfunkel y a "Magical Mystery Tour" de los Beatles.



Otra decisión que los Grammy quizás querrían revisar es la de 2014, cuando Macklemore & Ryan Lewis fueron honrados como mejor artista nuevo, por encima de Ed Sheeran, James Blake, Kacey Musgraves y Kendrick Lamar.