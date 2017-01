Hora de unirse: Carla Morrison

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“A todos nos afecta el gasolinazo y que Trump sea presidente (de EU), seas o no seas artista”, afirma Carla Morrison. La cantante se ha expresado en sus redes sociales a favor de un mensaje de tolerancia y unión de los mexicanos para afrontar los tiempos difíciles.



“Suena preocupante. Ahora que todavía Trump no es presidente la gente ya está sintiendo el miedo. El dólar ha subido muchísimo y nos va a afectar a nosotros primero porque somos el país más cercano. Creo que van a ser cuatro años muy difíciles y dolorosos, con muchos cambios y decepciones pero con una gran oportunidad para informarnos y no callarnos cuando necesitemos algo y cuando algo injusto esté pasando. Va a estar cabr… pero es hora de unirse”, afirmó vía telefónica.



Ella siente una responsabilidad social con la gente que escucha sus canciones por tener un micrófono con el cual expresarse, y prefiere utilizarlo para el bien común.



“Los artistas tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos porque somos gente medio chiflada, loca y que vive en su propio mundo. Por eso mucha gente nos admira, hacemos música y hablamos de lo que traemos dentro, pero creo que es importante realmente involucrarse con la sociedad porque somos parte de ella, tenemos que echarle ganas y hablar por los que no tienen voz ni una plataforma”.



Con la recta final de su álbum Amor supremo se presentará los días 24 y 25 de febrero en el Teatro de la Ciudad para dar un repaso de su carrera junto a invitados especiales; en cercanía con su público también celebrará su reciente nominación a los premios Grammy americanos que además de enorgullecerla como mujer y como mexicana, le da credibilidad a su carrera y un mensaje al mundo.



“Te vuelve una persona existente para muchos artistas que están a otro nivel, le da credibilidad al proyecto, siento que me empodera como mujer también porque estamos en un país en donde no nos tratan tan bien y no nos valoran tanto. Una morra puede estar ahí con su música. Soy independiente y aunque tengo un equipo de trabajo sólido y lindo, todos estamos echándole ganas con nuestras ideas, nuestras estrategias. Viene del corazón”.



Morrison asistirá a la ceremonia la cual afirma no la pone nerviosa porque se trata de una fiesta de la música. Ahí en lugar de pensar en ganar se concentra en ver a las personas que admira y que no creyó encontrarse algún día. “Estar nominado ya es como ganar aunque cuando empiezan a nombrar la categoría digo: por favor, ya que pase lo que sea pero que pase”, ríe.



Para ella el cierre de 2016 fue de suerte, pues además Guillermo del Toro se comunicó con su equipo para que la canción “Eres tú” formara parte de la serie Trollhunters, disponible en Netflix y de la cual el mexicano es creador. Carla considera que es un honor y espera algún día conocerlo.



“Siento bonito, yo admiro mucho la trayectoria de ese señor, tan importante, talentoso y creativo. Envió un mensaje poderoso poniendo mi canción, es motivante para cualquier persona que esté incursionando en este camino”.



En cuanto a sus futuros planes hay una incertidumbre, pues se dice en una edad más madura. Tiene canciones para lo que viene, pero no una fecha concreta para su lanzamiento.