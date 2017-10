Sophie Turner y Joe Jonas están comprometidos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sophie Turner, actriz de “Game of Thrones”, y el cantante Joe Jonas están comprometidos.



Fue el intérprete quien dio a conocer la noticia hace unas horas, a través de su cuenta en Instagram.



Jonas publicó una fotografía en donde se ve su mano y la mano de Turner, con un anillo de compromiso, sobre la suya.



“Dijo que sí”, escribió Jonas para acompañar la imagen.



Turner, quien da vida a Sansa Stark en “Game of Thrones”, y Jonas comenzaron a salir hace aproximadamente un año.



Hace unas semanas también se supo del compromiso de Kit Harington, otro actor de “Game of Thrones.