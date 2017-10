AndreaDuro festeja su cumpleaños con "Chicharito"

MADRID, España(SUN)

Andrea Duro está de celebración. La actriz cumple 26 años en su mejor momento, viviendo entre España y Londres, debido a la relación que mantiene con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández, jugador del West Ham de la Premier League de Inglaterra.



En el terreno profesional, se perla como una de las grandes promesas del cine y de la televisión a nivel nacional con papeles en exitosas

series como Velvet Colección y La Catedral del Mar.



Desde que se diera a conocer al gran público gracias a su participación en Física o Química en el año 2008, su carrera ha sufrido una importante evolución hasta convertirse en una de las actrices más elegantes sobre la alfombra roja. En sus últimas apariciones destaca por sus cuidados looks originales.



En cuanto a su situación sentimental, ya no hay dudas de que su relación con Chicharito va en serio. La pareja ya no sólo posa feliz en Instagram sino que expone su amor abiertamente, lejos del cruce de mensajes sutiles que se intercambiaban cuando se estaban

conociendo. Ahora que cumple años, seguro que tiene más de un motivo para celebrarlo por todo lo alto.



Y los 26 han llegado con el amor, con el cariño, con la amistad, con la fidelidad, con la lealtad, con el trabajo, con la satisfacción del esfuerzo, con la tranquilidad y con la serenidad. Gracias mi @ch14_instagram por hacer que haya sido un día inolvidable, por darme tanto en tan poco, por ser el hombre tan maravilloso que

eres. Nadie sabe, nadie conoce pero todo el mundo se permite opinar y mientras nosotros seguimos disfrutando de esto tan increíble que tenemos. Solo nosotros y las miradas saben. Tú sabes TODO, yo sé TODO. Y sabes que TE AMO ♥️ #XIV-VII-XVII