Crosby: Nugent no está en Salón del Rock por tema de talento

(AP )

David Crosby dice que su colega Ted Nugent no ha sido incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por una cuestión de talento, no por sus posturas políticas.



Cuando un admirador le preguntó si a Nugent no lo incorporaban por razones de oportunismo político, Crosby respondió en Twitter el lunes que "simplemente no es lo suficientemente bueno". También usó una palabrota para describir al músico.



Nugent dijo la semana pasada a la estación de radio de Albany, Nueva York, WQBK-FM que no había ingresado al salón con sede en Cleveland debido a su apoyo al derecho de portar armas y su membresía en la junta directiva de la National Rifle Association.



Nugent fue un crítico feroz de los esfuerzos de control de armas del presidente Barack Obama y dijo en una reunión de la NRA en 2012 que estaría muerto o preso si Obama fuera reelegido.



Crosby ha sido incorporado al Salón dos veces, como miembro de The Byrds y de Crosby, Stills, Nash & Young.