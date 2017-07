Dan una "probadita" de 'Avengers: Infinity War' en la feria D23

(GH)

Lo mejor de la #D23Expo fue la presencia del elenco de #InfinityWar ¡Ya queremos ver el tráiler! Esperen más noticias de este evento mañana. pic.twitter.com/Db70VOjmD0 — Cinépolis (@Cinepolis) 15 de julio de 2017

El tan esperado adelanto de Avengers: Infinity War, cinta que reunirá a todos los superhéroes de las adaptaciones de Marvel, se estrenó hoy en la feria D23 de Disney.El filme que aspira a ser la culminación del proyecto con tramas entrelazadas de Marvel, mostró un breve fragmento en el que se vio a The Avengers junto a los Guardianes de la Galaxia enfrentándose a Thanos.Asimismo se vio a Spider-Man con el pelo erizado ante una amenaza, a Thor cayendo en la nave de "Guardians of the Galaxy", imágenes de ciudades completamente destruidas y Iron Man tratando de frenar a Thanos fueron algunos de los detalles que pudieron ver los fans en la D23, completamente enloquecidos ante este primer adelanto del largometraje.Y eso no fue todo. Los fans enloquecieron al ver reunidos en el escenario a los actores que dan vida a los personajes de Marvel, entre ellos: Robert Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chris Hemsworth (Thor), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Karen Gillan (Nebula).Avengers: Infinity War será la tercera entrega del hilo narrativo iniciado por The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015), y que tendrá una cuarta cinta en 2019.The Avengers y Avengers: Age of Ultron aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado 1.520 y 1.405 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.Avengers: Infinity War, que tendrá como directores a los hermanos Joe y Anthony Russo, cerró hoy la presentación de Disney sobre sus futuros proyectos, en la que también se vieron los primeros clips de Mary Poppins Returns y The Lion King, así como un vídeo detrás de las cámaras de Star Wars: The Last Jedi.