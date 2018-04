Estreno simultáneo de Fear The walking dead

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Lennie James ya está curtido en el mundo de los zombis. Gracias a eso, su llegada a Fear The Walking Dead se hizo más fácil, incluso sus compañeros están impresionados con sus habilidades para pelear contra los "caminantes".



"Sé que están demasiado asustados para hablar conmigo", se ríe James.



"Tienen miedo de que los golpee con eso. En serio, no sé lo impresionados que están, tendrías que preguntarles. Pero como es el universo Dead, estos otros personajes tienen algunas habilidades impresionantes y lo verás justo al comienzo del primer nuevo episodio de Miedo. Verás que estas otras personas tienen sus propias formas de luchar.



"Hay un dos nuevos personajes en Fear a los que Morgan pensaría dos veces antes de intentar atacar con su bastón", dijo el actor al portal IGN.



James fue miembro del elenco principal de The Walking Dead y para la cuarta temporada de Fear The Walking dead, que se estrena hoy a las 21:30 horas por AMC, se convierte en el hilo conductor.



En esta temporada se verá el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de los ojos de Morgan Jones (Lennie James).



El pasado inmediato de los personajes se mezcla con un presente incierto de lucha y descubrimiento mientras conocen a nuevos amigos, enemigos y amenazas.



Luchan por ellos mismos, entre ellos y contra una legión de muertos para construir una existencia frente a la aplastante presión de las vidas que se deshacen.



El estreno de esta noche de domingo será en simultáneo con EU, sin embargo, AMC estrenará los siguientes episodios todos los lunes a las 22:00 horas.