Back pone a bailar a México

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Si hay algo que atrae de los grupos de k-pop es el baile. Los movimientos coordinados que sumados a su música, la imagen y el idioma hacen que sus exponentes crucen fronteras. Pero, ¿quién está detrás de lo que se ve en el escenario?



Están otros talentos como Mihawk Back, considerado uno de los mejores bailarines de Corea del Sur y responsable de las coreografías de grupos como Super Junior, Taemin, Girls Generation, EXO, y TVXQ.



Mihawk no se parece en nada a un idol coreano, viste un atuendo deportivo, gorra y es más bien tímido. Cuenta que su gusto por el k-pop inició cuando era muy joven por culpa de un grupo llamado H.O.T., que fue de los más famosos en su época. Comenzó a copiar sus bailes con tal empeño que el camino lo llevó a ser artífice de coreografías que hoy se reproducen en todo el mundo.



El trabajo previo a lo que se ve durante los conciertos o en YouTube es constante, diario. El tiempo en el que se tardan haciendo una coreografía puede llevar dos meses o incluso, sacarse en dos días.

Eso sí, con un trabajo que ronda las seis u ocho horas diarias, como hace unos días en los que estuvo trabajando con Super Junior.



"Trabajamos para la discografía de ‘Lo siento’ (lanzado el 12 de abril). Cuando ellos graban canciones lo hacen con artistas de la misma empresa como F(x) u otros grupos de SM Entertainment, pero en este caso, para la discografía hicieron featuring con KARD y con Leslie Grace, dos artistas que vinieron de afuera. Vas conociéndolos mientras trabajas con ellos", expresó.



El encanto, asegura, no tiene ningún secreto detrás, nada te asegura qué va a triunfar y qué no.



El bailarín confesó que cuando tenía 12 años soñaba con convertirse en idol, pero como no le gustaba cantar decidió quedarse del otro lado. Hoy existen otros factores por los que agradece no serlo, como la falta de privacidad y el acoso de los fans.



Luego de dar una clase de baile el viernes en el Centro Cultural Coreano en México y ayer como parte de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, Mihawk Back será jurado del K-Pop Cover Dance 2018 este domingo en el Teatro Metropólitan de la mano del periódico coreano The Seoul Shinmun Daily y el Centro Cultural Coreano.