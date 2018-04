Toma terapia para superar hostigamiento

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tras darse a conocer los casos de acoso y abuso sexual en las más altas esferas de Hollywood, aquí en México, la actriz Ana Claudia Talancón, de 37 años de edad, reveló que está tomando terapia debido al hostigamiento que ha sufrido durante toda su carrera.



Dice que el acoso ha sido de diversos tipos y menciona que ha sido de distintos productores, aunque no reveló un nombre en específico.



Asimismo, la protagonista de "El Crimen del padre Amaro" no reprocha las acciones de estas personalidades, pues ella misma ha visto como la propia vida se encarga de hacerles la vida pesada a esas personas.



"Estoy traumada todavía por lo que pasé y es algo que trabajo en terapia y todo, porque aún no lo supero, porque no es algo fácil de superar", compartió Talancón.



A pesar de no querer decir los nombres, dijo que ahora esas personas ya tienen una muy avanzada edad, por lo que y ya las perdonó.



"En mi caso fui acosada por directores y personas que se dedican a este medio. En fin, me da pena declarar esto porque ya están grandes de edad, pero son personas que fueron misóginas conmigo", dijo.



"Si te puedo decir que hay que perdonar y perdonarse. Yo los frené cuando me pedían trabajar con ellos, el acoso lo viví por personas que se armaban de valor por un ratito, aunque luego actuaban como si no hubiera pasado nada", reveló.