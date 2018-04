Nuevo Terminator... ¡Es de origen mexicano!

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

El actor Gabriel Luna encarnará al nuevo Terminator en la sexta entrega de la saga, la cual será una secuela directa de su segundo filme, Terminator 2: El Juicio Final, según confirmó Deadline.



La actriz Natalia Reyes también formará parte del cast junto a Diego Boneta.



Luna, de 35 años, nacido en Texas y de origen mexicano, es conocido por interpretar a Robbie Reyes/Ghost Raider en la serie de super héroes de la ABC Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., así como el drama también de la ABC Wicked City.



La colombiana Natalia Reyes comenzó su carrera en la serie de Sony Lady, La Vendedora de Rosas, y acabó de filmar Running With the Devil, un largometraje thriller en el que participó con Nicolas Cage.



Paramount anunció la semana pasada que tuvo que posponer las grabaciones del filme por tres meses, ya que quieren darle un espacio a Arnold Schwarzenegger para que se recupere de su reciente operación.



Diego Boneta fue previamente elegido para participar en el fime, el cual contará con la producción de James Cameron y David Ellison, con fecha de estreno propuesta para el 22 de noviembre del 2019.