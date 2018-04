Celebra Disney amistad mágica

Anaheim, California(GH)

De noche o de día siempre habrá algo con lo que Disneyland impacte a sus visitantes y en esta ocasión llegan con Pixar Fest una celebración por todo lo alto a la amistad.



Un común denominador de Pixar es que en todas sus historias siempre hay grandes amigos como Buzz Lightyear y Goody de "Toy Story", Matte y Rayo McQueen de "Cars" así como Carl y Russell de "Up".



Es así como los personajes e historias de Pixar Animation Studios que a lo largo de 20 años han desfilado por la pantalla grande recobran vida e invaden los rincones de Disneyland Resort y de Disney California Adventure (DCA).



Dentro de estas festividades destacan "Toghether Forever – A Pixar Nighttime Spectacular", "Paint the Night" y Pixar Play Parade los tres hacen que la magia siga más viva que nunca que estarán hasta el 3 de septiembre.



"El equipo de Pixar nos ha llevado a un mundo más allá. Ahora, cuando lanzamos Pixar Fest, tomamos lo que Disney Park hace mejor, crear experiencias mágicas y las combinamos con algunas de las mejores historias de todos los tiempos para ofrecer a los invitados algo totalmente nuevo", explicó Bob Chapek, director de los parques Disney.



Abre camino desfile



Por primera vez el recorrido de "Pixar Play Parade" abre camino en Disneyland Resort y lo lidera la icónica Lámpara y Pelota que suelen aparecer al inicio de las películas.



También se unen al desfile los personajes de la entrañable "Up", el valiente explorarador Russell que aparecerá junto a Kevin, el colorido pájaro sin plumas, detrás de ellos avanzan Carl, el abuelito y Dug, su inseparable mascota.



Otro de las carrozas que se suman es "Intensamente" con "Joy" la Alegría y "Sadness" la tristeza que ambas desfilarán sobre las burbujas de recuerdos a todo color y el elefante Bing Bong detrás de ellas.



Iluminan el cielo



Mientras que en el día se puede disfrutar del Pixar Play Parade por la noche "Toghether Forever – A Pixar Nighttime Spectacular" invita a los visitantes a embarcarse en un viaje emocional con el encuentro de dos sorprendentes amigos de Pixar.



"Toghether Forever" cobra vida a través de proyecciones en distintas áreas icónicas del parque como el Castillo de Bella Durmiente, las pantallas de agua del Río de América o la fachada de "It’s a Small World".



A diferencia de años anteriores que al finalizar el show sobrevolaba Campanita por el Castillo, ahora le dio el lugar al vuelo especial de Buzz Lightyear y al viaje de la casa de "UP".



Con su más de un millón de focos brillantes, su música vigorizante y los efectos especiales "Paint the Night", que debutará en el 60 aniversario, regresa, pero esta vez a DCA con el toque Pixar de "Los Increíbles".