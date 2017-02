Cantan Flans a mujeres empoderadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aun cuando una de las integrantes de Flans se sometió a una operación de cuerdas vocales hace poco más de un mes, junto a sus compañeras volvió al Auditorio Nacional para celebrar al amor y a las mujeres empoderadas.



"Si se me sale algún gallito, se los regalo con todo cariño", indicó Mimi. "Esto lo dedico a las mujeres que sacan adelante a sus familias, a una empresa, quienes son trabajadoras, que tienen que estar guapísimas, que además hacen ejercicio y cuando no hay pelado salen adelante solas. A las mujeres empoderadas como mi madre y las que estamos aquí. Un aplauso para nosotras", agregó ante aplausos en el Coloso de Reforma en casi dos horas de música.



Una cronología de su trayectoria por medio de un video fue el marco perfecto para que las tres salieran al escenario a las 21 horas con "Yo no sería yo". Treinta y dos años después de sus inicios, remembraron los momentos claves de su carrera acompañadas por casi diez mil almas.



Junto a cinco músicos y tres coristas no faltaron los brincos y el baile con temas como "Rufino", "20 millas" o "Tiraré".



"Treinta años juntos, yo tenía dos y medio cuando empezamos. Esto está lleno por séptima ocasión en este año y medio, gracias por seguirnos acompañando y por ser parte de este viaje. Estamos festejando tres décadas, se dice fácil y vamos a hacer un viaje arrancando en los 2000 y terminando en los 80", dijo Mimi.