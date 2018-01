'Handmaid's Tale' ampliará sus horizontes en 2da temporada

PASADENA, California(AP )

La devastadora pérdida de un hijo ante una sociedad totalitaria es explorada en la segunda temporada de "The Handmaid's Tale", dijeron Elisabeth Moss y los productores de esta galardonada serie.



La serie de drama basada en la novela distópica de Margaret Atwood comenzará su nueva temporada con el personaje de Moss en fuga cuando regrese al aire el 25 de abril en el servicio de streaming Hulu. Offred, también conocida como June, es una “criada” embarazada, una de las mujeres empleadas para tener hijos en una sociedad futurista donde muchas mujeres son infértiles.



Moss dijo que ella así como el creador y productor ejecutivo de la serie Bruce Miller solían decir "este niño que crece dentro de ella es una especie de bomba de tiempo”, destinado a nacer en circunstancias trágicas.



"Cuando tiene el bebé se lo quitan, ella no puede ser su madre”, dijo Moss a críticos de televisión el domingo. "Eso es bueno para el drama”.



La segunda temporada también visita las colonias que son mencionadas, pero no descritas, en el libro de Atwood de 1985, dijo el productor ejecutivo Warren Littlefield.



Un mayor presupuesto de producción ayudó a que la serie ampliara sus horizontes.



MGM Television y Hulu "entendieron que somos muy ambiciosos. Seguimos en un mundo de televisión, es un presupuesto muy controlado”, dijo Littlefield quien no ofreció cifras específicas.



Ampliar la historia no significa que la serie abandonará el material que la originó, dijo Miller.



“No creo que nada de lo que hagamos sea post-Atwood", dijo. "Es una expansión a ese mundo. Definitivamente no creo que vayamos más allá de la historia que ella estaba contando, ella sigue siendo la madre de la serie”.



"The Handmaid's Tale" es uno de los programas más exitosos del relativamente nuevo servicio Hulu, y ha sido aclamada por la crítica, consiguió múltiples Emmy en 2017 y este mes el Globo de Oro a la mejor serie y a la mejor actriz para Moss. La actriz galardonada con el Oscar, Marisa Tomei, participa como invitada en el segundo episodio, adelantaron los productores.



Ambos se elogiaron efusivamente a Moss cuando les preguntaron por qué la estrella de "Mad Men" era la indicada para el papel de Offred.



Es talentosas, profesional y tiene “una ética de trabajo increíble”, además de una relación extraordinaria con la cámara, dijeron los productores.



Moss sonriente dijo que su panel en la Asociación de Críticos de Televisión había sido su favorito.