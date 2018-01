Dolores O'Riordan reveló que sufrió de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Como una manera de quitarse un gran peso de encima, la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de Cranberries, reveló en 2013 que fue víctima de abuso sexual cuando era niña.



Declaró a "Sunday Independent" que una "persona de confianza" en su casa de Limerick, Irlanda, abusó de ella entre los ocho y los 12 años.



O'Riordan recordó que esa experiencia traumática la llevó cargando y le costó años de terapia superarla.



"Siento que me he quitado un gran peso de encima. Siento que me va a ayudar mucho abrirme y confesárselo a toda la gente que compró mis álbumes y que me quiere".



En mayo del año pasado, O'Riordan reveló que padecía trastorno bipolar, lo que la había llevado a etapas maníacas y depresivas.



O´Riordan fue encontrada muerta este lunes en Londres. Tenía 46 años.