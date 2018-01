'Pensé que era indestructible', Dolores O'Riordan

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"La fama es extraña. Sólo estás tratando de ser normal y entonces te encuentras en la oscuridad", fue lo que dijo Dolores O'Riordan, vocalista de Cranberries, a "Daily Mail" en una entrevista de 2008.



En ese entonces, la banda estaba separada y Dolores había publicado su primer disco solista, "Are you listening?", y compartió parte de su historia.



Recordó que a los 18 años, después de cantar en el coro de la Iglesia, estaba ya con Cranberries dando shows.



Cuando la fama llegó sólo había giras, grabaciones de discos, sesiones de fotos y ella se volvió adicta al trabajo. Después llegaron los ataques de pánico, el no poder dormir y la baja de peso.



"Pensé que era indestructible", declaró.



Luego se dio un respiro de la fama y se dedicó a su familia. Duró 20 años casada con Don Burton, con quien tuvo tres hijos.



O'Riordan fue encontrada muerta este lunes en un hotel de Londres. Tenía 46 años.