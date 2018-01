Dolores O'Riordan padecía trastorno bipolar

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de Cranberries, padecía trastorno bipolar.



En 2015 fue diagnosticada con el padecimiento, según reveló ella misma en una entrevista de mayo de 2017 para el portal británico "metro.news".



"Tengo trastorno bipolar, así que he experimentado extremos durante mi vida, pero apenas fui diagnosticada hace dos años. Hay dos extremos del espectro, puedes estar extremadamente deprimida y perder interés en todo lo que amas hacer y entonces te vuelves maníaca", explicó la cantante.



"Estuve en el lado hipomaníaco del espectro de manera intermitente por un largo periodo, pero generalmente eso puede durar alrededor de tres meses antes de que toques el fondo y vayas a una depresión. Cuando estás maníaco no puedes dormir y te vuelves paranoico, así que estoy lidiando con eso con medicamentos", añadió.



O'Riordan fue encontrada muerta en un hotel de Londres este lunes. Tenía 46 años. Aún no se dan a conocer las causas del deceso.