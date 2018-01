The Walking Dead confirma su novena temporada para 2018

(GH)

Fox anunció hoy la renovación para una novena temporada de la serie The Walking Dead que estrenará a finales del 2018.



La serie es una adaptación de las novelas gráficas homónimas, escritas por Robert Kirkman (“Outcast”) y publicadas por Image Comics, que cuentan la historia de los meses y años luego de un apocalipsis zombie, y siguen a un grupo de sobrevivientes, dirigido por el oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), que viaja en busca de un lugar seguro.



Por quinta temporada consecutiva, continúa siendo la serie número a nivel mundial y cuenta con una gran cantidad de fans en América Latina.



En 2010, Fox se asoció con AMC para transmitir la serie cuando sólo se contaba con el guión y realizó el primer lanzamiento simultáneo de la historia.



La segunda parte de la actual octava temporada llegará a doscientos millones de espectadores internacionales en más de 125 países.



Para agendar:



The Walking Dead / Octava temporada – Parte 2



Desde el domingo 25 de febrero de 2018, todos los domingos en Fox Premium App & TV y con repeticiones los lunes en canal FOX.



Previo al estreno de los ocho nuevos episodios que completarán la octava temporada, los fans más pueden revivir todos los 108 episodios que componen las ocho temporadas y media completas de The Walking Dead disponibles sólo en el acceso Premium de la App de FOX, junto a aquellos que deseen ponerse al día con cada entrega estrenada hasta el momento.