Zeta-Jones dice que Michael Douglas apoya a 'Me Too'

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Catherine Zeta-Jones dice que su esposo Michael Douglas apoya "110%" el movimiento contra el acoso y el abuso sexual “Me Too”.



Este mes Douglas publicó lo que calificó como una refutación preventiva a las acusaciones, que aún no han salido a la luz, sobre que acosó a una empleada en la década de 1980 y afectó la carrera de ella. El actor reconoció usar un lenguaje “colorido”, pero fuera de eso dijo que estaba orgulloso de su reputación y no tiene nada que ocultar.



Zeta-Jones, quien habló el domingo en Pasadena mientras promocionaba su película para la televisión "Cocaine Godmother", no abordó directamente las acusaciones, pero señaló que Douglas era hijo y esposo de actrices y que había trabajado con mujeres gran parte de su vida. Douglas es hijo de los actores Kirk Douglas y Diana Douglas.



Zeta-Jones elogió a su esposo por abordar las acusaciones de una forma “clara y personal”.