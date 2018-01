Adiós a la Navidad al estilo de Noelia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Sin duda, la cantante Noelia es una de las mujeres de la farándula hispana con un alto grado de sensualidad y erotismo, misma candela que refrendó al subir una imagen para despedir la Navidad.Así es, la intérprete puertorriqueña no se le ocurrió una mejor manera de despedir la fecha decembrina muy a su estilo.Así, Noelia no quiso pasar desapercibida en los primeros días del 2018 y con un diminuto atuendo que puso a sudar a muchos, pues ese fue el polémico atuendo que usó para quitar su arbolito.La épica fotografía que está dividiendo opiniones en las redes, así como el cuerpo de la puertorriqueña, recibió más de 23 mil likes y sucios comentarios de sus fanáticos que ya no la ven de la misma manera.Y no es para menos, pues Noelia sacó a relucir la "candela" que lleva dentro, fue más allá de lo que muchos podían imaginar y despertó fantasías.La cantante comenzó a quitar pieza por pieza de todo lo que le puso a su arbolito, pero para estar cómoda, lo hizo con esa tanga que forma parte de su línea de lencería.