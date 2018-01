Catherine Zeta-Jones encarnará a narcotraficante Griselda Blanco

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Catherine Zeta-Jones decidió interpretar la vida de una de las narcotraficantes colombianas más conocidas: Griselda Blanco. La actriz escogió este personaje porque es una mujer con muchas capas.



"A mí no me gusta Griselda, pero entiendo que es un personaje único, complejo. Ella la era la protagonista de su propia propia película que estaba en su mente", comentó la actriz frente a los críticos de televisión.



La ganadora de un premio Óscar es la protagonista de la película para televisión "Cocain Godmother: The Griselda Blanco Story" que se estrenará por Lifetime el 11 de abril, en donde se verá la historia de la llamada "viuda negra" y que creó un imperio en los años 70.



Zeta-Jones explicó que ella no va juzgar al personaje. "Hay tantas mujeres que han venido de lugares muy difíciles, que han teñido limitaciones y no todos se ponen a ser criminales o a disparar a la gente, queremos una historia real", comentó.



Con esta producción la actriz conocida por sus papeles en Chicago y La máscara del zorro, recupera su pasión por la actuación y está en busca de más proyectos que la reten y demuestren el compromiso de contar historias apasionantes.