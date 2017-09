J Balvin llega a EU con "Mi gente" arriba en las listas

NUEVA YORK (AP )

J Balvin inicia el jueves el tramo estadounidense de su gira “Energía” con siete conciertos totalmente vendidos y su éxito “Mi gente” arriba en las listas de popularidad de Spotify y Billboard.



El astro colombiano del reggaetón incluso desplazó momentáneamente a Taylor Swift del No. 1 global en Spotify el pasado fin de semana con “Mi gente”, cuyo video es el tercero más rápido en alcanzar 500 millones de vistas en YouTube y ya supera los 746 millones desde su lanzamiento el 29 de junio.



“Yo realmente estoy súper agradecido. Lo único que hay que hacer es agradecer a Dios y al público por las bendiciones que me han dado”, dijo Balvin a The Associated Press en una breve entrevista telefónica desde Colombia.