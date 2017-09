Selena Gómez recibe trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa

(AP )

Selena Gómez recibió recientemente un trasplante de riñón en su batalla con el lupus, de la actriz de origen hondureño Francia Raisa.Gómez reveló el jueves en Instagram que estuvo algo alejada de la luz pública este verano porque se estaba recuperando de la cirugía. La artista de 25 años dijo que el trasplante era "lo que necesitaba hacer por mi salud en general". El mensaje fue confirmado por su publicista.Gómez no reveló su condición actual ni especificó cuándo se sometió al procedimiento. Su publicista se negó a proporcionar más información.La actriz y cantante de ascendencia mexicana escribió que "no hay palabras para describir" lo agradecida que estaba con Raisa, quien hizo "el máximo regalo y sacrificio al donar su riñón"."Estoy increíblemente bendecida", agregó.El mensaje de Instagram incluye una foto de Gómez y Raisa tomadas de la mano mientras yacen en camas contiguas de hospital y otra de una cicatriz en el abdomen de Gómez.Raisa, de 29 años, es más conocida por su papel en la serie de ABC Family "The Secret Life of the American Teenager". Es hija del popular locutor de radio Renán Almendárez Coello, más conocido como El Cucuy de la Mañana. Su publicista no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el jueves.Gómez reveló su diagnóstico de lupus en el 2015 y se tomó un receso de su carrera el año pasado para lidiar con ansiedad, ataques de pánico y depresión derivados de su batalla con la enfermedad.El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca erróneamente sus propios tejidos, incluyendo a veces los riñones. Un riñón saludable es todo lo que el cuerpo necesita, por lo que el trasplante de un solo riñón puede resolver el problema, dijo el doctor David Klassen, director de medicina de United Network for Organ Sharing, que dirige el sistema de trasplantes de la nación."El lupus tiende a ser una enfermedad de mujeres jóvenes, y a la gente joven tiende a irle mejor con los trasplantes que a los pacientes mayores, así que la expectativa es que le vaya bastante bien", dijo en referencia a Gómez.El lupus por lo general no reaparece tras la operación. "Los medicamentos que previenen el rechazo del riñón también son muy buenos para tratar el lupus, la enfermedad subyacente", dijo Klassen.Se desconocen las causas del lupus. Los síntomas pueden incluir orina con sangre o espumosa, subidas de peso inexplicables, presión arterial elevada o hinchazón en las piernas, tobillos o alrededor de los ojos.Solo alrededor del 3% de los trasplantes de riñón son por lupus. La mayoría son por diabetes o daños crónicos por presión arterial alta.El año pasado se hicieron unos 19 mil trasplantes de riñón en Estados Unidos.Gómez, cuyos éxitos incluyen "Good for You", ''Same Old Love" y "Come & Get It", ha crecido bajo la luz de los reflectores. Apareció en "Barney and Friends" antes de saltar a la fama como una estrella adolescente en "Wizards of Waverly Place" de Disney Channel. Tiene una cantidad exorbitante de seguidores en las redes sociales y la primera en Instagram, con 126 millones de seguidores.El próximo año tiene previsto actuar en la próxima película de Woody Allen.Gómez también ha tenido éxito detrás de las cámaras como productora ejecutiva de "13 Reasons Why" de Netflix, la controversial serie para adultos jóvenes que se convirtió en una sensación este año.