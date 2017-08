"Annabelle" triunfa en un agosto bajo

NUEVA YORK(AP )

La reducción en las cifras de taquilla se está poniendo espeluznante, pero eso no impidió que la cinta de terror "Annabelle: Creation" debutara con 35 millones de dólares en Norteamérica durante el fin de semana, de acuerdo con cifras reveladas el lunes.



El estreno de The Warner Bros.-New Line Cinema quedó muy cerca de igualar a su predecesora: "Annabelle", que se estrenó con 35 millones en 2014. Ambas películas tienen tramas derivadas de las cintas de "The Conjuring".



A pesar del estreno positivo de "Annabelle: Creation", el desvanecimiento de los ingresos por venta de boletos en agosto continúa.



El fin de semana fue 31,6% menor al mismo fin de semana el año pasado, cuando "Suicide Squad" y "Sausage Party" llenaron los cines. En general los resultados de taquilla para el verano son 12,4% menores con relación a 2016, de acuerdo con comScore.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "Annabelle: Creation", 35 millones de dólares

2. "Dunkirk", 10,8 millones

3. "Nut Job 2: Nutty By Nature", 8,3 millones

4. "The Dark Tower", 7,8 millones

5. "Girls Trip", 6,4 millones

6. "The Emoji Movie", 6,4 millones

7. "Spider-Man: Homecoming", 6 millones

8. "Kidnap", 5 millones

9. "The Glass Castle", 4,6 millones

10. "Atomic Blonde", 4,4 millones