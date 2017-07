Banda militar francesa toca música de Daft Punk en Día de la Bastilla

(GH)

La armada francesa sorprendió en la celebración del día de la Bastilla al interpretar música del dúo techno francés Daft Punk, informó Univisión Macron sonrió encantado al reconocer el tema mientras Trump permanece impasible.Esto se ha viralizado rápidamente y ha sido catalogado como un 'enorme troleo': ¿es que Trump no conoce el éxito 'Get lucky'? Si hasta los militares franceses que presenciaban el acto se pusieron a bailar.Trump y Macron presidían el desfile militar del día de la toma de la Bastilla, día nacional de Francia que conmemora el comienzo de la revolución francesa y que los franceses celebran por todo lo alto.Allí, además de Trump y Macron se encontraban las altas personalidades de la república, los representantes políticos y los del ejército. Y de pronto, en medio de la solemnidad, la banda de la armada francesa comenzó a tocar varios éxitos de Daft Punk, el dúo techno francés conocido sobre todo por el exitoso tema 'Get lucky' de 2013.Macron se deleita con los primeros compases de 'One more time' y sonríe mientras mira a su alrededor. En su emoción busca la complicidad de Trump, pero el presidente de Estados Unidos permanece impasible, no mueve un músculo, sólo su fleco que ondea el aire.Macron hace hasta un pequeño paso de baile en su silla. Un grupo de militares de la tribuna comienza a aplaudir al son de la música, pero Trump sigue quieto.En el video se ve cómo la banda de la armada hace incluso una coreografía sin nada marcial en ello.Estas son algunas de las reacciones se han desatado en Twitter:— Risco (@jrisco) 14 de julio de 2017 "Hay tantas cosas maravillosas en este video, incluyendo que Trump nooooo tiene ni idea de qué está pasando o quién es Daft Punk".