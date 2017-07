Flor Rubio gana la primera batalla a Juan José Origel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La comunicadora Flor Rubio se siente tranquila luego de que el juez fallara a su favor en primera instancia en el caso de la demanda que interpuso contra Juan José Origel por difamación.



"Ya existió el fallo de la primera instancia, y el juez falló a mi favor en dos de las tres áreas que yo estoy demandando que hubo un exceso en el uso de la libertad de expresión en el caso de Carlos Monjaraz y en el caso de Juan José Origel, no así en el caso de la revista", expresó Rubio en entrevista con Ciro Gómez Leyva.



Aunque todavía no tiene los detalles de este fallo, señaló como curioso que tenga uno a favor con respecto al reportero Monjaraz y Juan José Origel, pero negativo contra la revista, tratándose de la primera instancia, puede apelar, expresó en entrevista.



Rubio aclaró que no busca obtener dinero, sino terminar con esta práctica de denostar a las mujeres y que nada ocurra.



"Una vez que salió el fallo han comenzado nuevamente los ataques y las difamaciones en el sentido de que yo quiero dinero; no hay ninguna petición de dinero de mi parte, yo lo que quiero es que terminen este tipo de abusos y este tipo de excesos; deben de terminare estas denostaciones a las mujeres, por eso quiero llegar hasta las últimas consecuencias, porque vivimos en un México del 'ahí se va'", aclaró.



Rubio dijo que no sabe si ganará el caso, pero que se siente satisfecha por haber dado esta batalla, a pesar de los señalamientos.