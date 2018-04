La Pascua revivió en viernes 13 y lo hizo con Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Bad Bunny, el cantante y compositor puertorriqueño de 24 años y sensación de 2017, dio como tributo a sus fans cerca de 30 canciones con la energía del reggaetón.



Al principio apareció sobre el escenario portando una máscara de Blue Demon, uno de los luchadores rudos más dominantes del pancracio mexicano, mientras que su corista usaba una de Octagón, acompañados por seis bailarinas en medias negras.



"Que el pueblo mexicano me acepte es para dar las gracias, apoyan al conejo malo y el movimiento nueva religión a nivel mundial, vamos a brincar, bailar, cantar y mover", exclamó sin saber del todo lo que su presencia ocasionó en México.



Desde que se abandonaban las escaleras de la estación de metro Auditorio, a 200 metros del recinto, no sólo se escuchaban discos mp3 ilegales a 15 pesos, sino que se visualizaban orejas de conejos fosforescentes y gorras bordadas con el nombre de Bad Bunny.



En un puesto de tamales, un grupo de jóvenes con la cachucha al revés y tenis blancos aprovechaban los minutos previos al recital, para comer.



Por ahí llegó Kevin, el chico que fue invitado a subir al escenario para cantar a dueto "Tú no vive así", luego de que el estelar de la noche lo señalara en su primera bajada entre el público.



Ya desde antes de hacerlo Bad Bunny se había acercado, siempre sobre el escenario, al público compuesto principalmente por adolescentes, detenido mediante una valla metálica.



"Me mata", "Loca" y "Me llueven" sirvió para ver los cientos de celulares encendidos y usados por sus dueños, entre las luces azules y rojas que bañaban el recinto para más de 9 mil personas y que se veía lleno.