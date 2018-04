Lozanne está de regreso con Fobia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Leonardo de Lozanne ríe del otro lado del auricular antes de decir que su próximo personaje en cine será un jefe de Godínez.Así se verá en la comedia El hubiera no existe, cinta protagonizada por Ana Serradilla y Christopher Von Uckermann, en la que también actúan Esmeralda Pimentel y Ofelia Medina. "Es dueño de una empresa de filtros de agua y es extremadamente optimista, cree que todo es bonito, lo ve precioso y perfecto, respetuoso y cómico", indica.Con Fobia. Han pasado 30 años desde que Leonardo irrumpió en el medio artístico como vocalista de la banda roquera Fobia, con la que grabó seis discos incluyendo canciones como "El microbito" y "El diablo".Tras una disolución en 1997, cada uno de los integrantes se dedicó a varias cosas, siendo Lozanne cantante en solitario, conductor y actor. Reunidos de nueva cuenta en 2004, el grupo cambió de integrantes en 2012, que ahora regresarán para celebrar las tres décadas de vida.En la gira que incluye show en el Palacio de los Deportes, además de Lozanne, estarán Paco Huidobro, El Cha, Jay de la Cueva e Iñaki Vázquez.El recital tendría duración de dos horas y 40 minutos. "Ha sido raro al principio porque vengo tocando con otros músicos y ahora es de acoplarnos otra vez, lo importante es que estamos comprometidos al 100 por ciento y no como antes, que cada uno teníamos 20 cosas al mismo tiempo", indica Leonardo.Culiacán, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana y Guadalajara son ciudades que tocará la gira. "Después de 30 años aprecio más las cosas, me he vuelto más familiar y tranquilo, digo, me importa mucho mi carrera, pero ya no es prioridad. Tengo otros negocios que me emocionan igual, tengo hijos y otro tipo de vida", agrega el intérprete.Abunda que esperan para el show del Palacio tener dos grupos abridores jóvenes y, sobre el escenario, coros y otros músicos. "Las canciones que toquemos queremos hacerlas lo más apegadas a las originales, por ejemplo la mejor versión de 'El microbito' es la del disco, podremos reversionarla y disfrutarla siempre que la tocamos, pero como la primera, jamás", destaca."Así como los Rolling Stone tocan 'Angie' igual que su disco, porque a la gente le gusta, eso es lo que queremos, aprenderle a los grandes", concluye Lozanne.