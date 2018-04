Hace Molotov de su Unplugged una fiesta

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Setlist y fotos del Molotov: MTV Unplugged: Molotov, la icónica banda de rock nominada al… https://t.co/jEaT6Q9Iqi — TVLogia (@TVLogia) 13 de abril de 2018

En medio de guitarras, bajos, baterías, pianos y gaitas, Molotov grabó su MTV Unplugged en compañía de invitados especiales y los mejores temas de su carrera musical, además interpretó dos nuevos temas que la gente conocerá más adelante.La noche del jueves el grupo recibió la euforia de poco más de 500 asistentes en unos estudios ubicados al sur de la ciudad para interpretar temas como "Here we cum", "Amateur" y "Gimme tha power", que fueron preámbulo de la noche marcada por la energía y el rock.Miky Huidobro, Tito Fuentes, Paco Ayala y Randy Ebright aparecieron en escena con linternas en mano y vestidos de negro ante un público que nunca dejó de aplaudir y reír con ellos y, como es costumbre en este formato, las sorpresas no se hicieron esperar.La chilena Ana Tijoux puso el toque femenino al interpretar a su lado "Hit me", y cantó para la audiencia el tema inédito "Dreamers", dedicado a los jóvenes latinos que sufren problemas de migración en EU.Si bien en la parte vocal ella fue la sorpresa de la noche, la parte instrumental no defraudó y contaron con la participación de Money Mark de los Beastie Boys, quien dio cátedra a cargo de los teclados; Nahoko Kobayashi, en los tambores; Taiko Djordje Stijepovic, en el contrabajo; Jacobo Liberman, en el serrucho, y un selecto grupo de invitados musicales que supieron imprimir la magia del acústico, fusionado con el sello rockero.Otros temas que integraron la noche fueron "Lagunas mentales", "Parásito", "Muerte" (otro tema inédito con el que sorprendieron), "Frijolero", "Voto latino", "Cerdo" y "Puto".Este especial corrió a cargo de la mente creativa de la productora musical Sylvia Massy, quien ha trabajado con bandas del calibre de System of a Down, Red Hot Chilli Peppers y el cantante Johnny Cash.Con este "desenchufado", Molotov se une a la lista de artistas nacionales como Caifanes, Café Tacvba, Maná, El Tri y Zoé en tener la oportunidad de grabar en este especial formato.Con más de 20 años de carrera, Molotov demostró que el rock nacional sigue haciendo cosas que sorprenden creativa y musicalmente. El lanzamiento de su Unplugged será en agosto en exclusiva a través de MTV Latinoamérica.