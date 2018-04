Daniela Romo pide luchar contra el cáncer y la indiferencia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para la actriz Daniela Romo uno de los mayores problemas de enfrentar el cáncer es la indiferencia.



Durante una reciente entrevista, durante la presentación de la Cumbre 2018 de Mi Lucha es Rosa, en pro de la detección temprana de esta enfermedad, Romo destacó que uno de los más grandes retos a los que se debe enfrentar cualquier paciente con este padecimiento es la indiferencia.



"Ojalá no seamos indiferentes, ojalá muchas mujeres nos escuchen porque no nada más hay cáncer de mama, también hay cérvico uterino, de testículo, de próstata, todos los seres humanos nos tenemos que tender la mano y ayudarnos los unos a los otros", señaló la actriz.



Daniela compartió algunos detalles sobre su lucha y su necesidad de apoyar eventos que luchen contra la enfermedad que ella combatió hace unos años y que dijo no podría haber librado sin la ayuda de amigos como Lorena Rojas, quien falleció en 2015 víctima de cáncer de seno.



"En mi vida han habido grandes ángeles como Lorena Rojas, quien me enseñó a ver la enfermedad con otros ojos y a enfrentarla de manera positiva, ella hizo que no me decayera y que, por el contrario, hasta me riera del cáncer", comentó.



Romo señaló que ella es una doble sobreviviente ya que, además de vencer su enfermedad, fue hija de una madre soltera en una época en la que esto no era bien visto por la sociedad. "Tengo la doble obligación porque sobreviví dos veces, tengo la obligación de tender la mano y ayudar a quien me lo pide. Fui hija de madre soltera y por poco no nazco, ya que en el siglo pasado era penadísimo mientras que en el actual es facilísimo hacerlo", detalló la cantante.



Diversos especialistas, líderes de opinión y algunas importantes figuras de la cultura y los espectáculos se unirán a Mi Lucha es Rosa el 22 de mayo en el Auditorio Nacional, en el cual se llevará a cabo un concierto en el que participarán Daniela Romo, Manuel Mijares, Susana Zabaleta, Amaury Gutiérrez y Sin Bandera.