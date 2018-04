Atala Sarmiento llega a 'Hoy', pero como invitada…

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Atala Sarmiento acudirá como invitada al programa "Hoy" el próximo 19 de abril, lo que no significa que vaya a entrar al formato que actualmente dirige Magda Rodríguez, explicó la conductora.



"Nos encontramos en el mismo restaurante Magda, Carmen Armendáriz que estaba comiendo con Sergio Pérez Grovas y yo... Magda me invitó a 'Hoy' y nada más", dijo la conductora..



Sarmiento publicó una fotografía en redes sociales con estas personas, lo que desató suposiciones sobre una posible oferta laboral en el matutino, sin embargo, Atala lo ve como algo normal.



"Así como todos los famosos que ya no tienen contrato en Televisa van de invitados a programas como El Club de Eva o Ventaneando, yo recibí la invitación para que me entrevisten en uno de sus espacios", agregó.



La publicación de Instagram de la productora Magda Rodríguez lleva más de 3 mil corazones en la red social.



En la instantánea posan Magda Rodríguez, Atala Sarmiento, Carmen Armendáriz, el director Sergio Pérez Grovas, Andrea Escalona y Martha Carrillo. "Reitero, yo no tengo actualmente contrato con ninguna televisora y si recibo invitaciones de cualquiera puedo ir sin ningún problema como lo ha hecho todo el mundo", finalizó Atala.