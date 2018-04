Sin Bandera recibe al amor desde su música

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cantarle al amor no pasa de moda y se puede hacer desde cualquier género musical. Para algunos, como el dueto Sin Bandera, este sentimiento está presente en la balada pop y hasta el urbano.



La noche de este sábado el grupo integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García se presentará a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional con su acústico "Primera fila: Una última vez".



Pero no, todavía falta mucho para que los intérpretes de "Sirena" digan adiós a los escenarios. "Llegará el momento en que se vaya enfriando el asunto pero la puerta sigue abierta. Si el calendario lo permite seguiremos tocando. No hay despedidas ni dramas, simplemente disfrutar la música. La gente nos regala la oportunidad de seguir cantando", comenta Schajris



El dueto que anunció su regreso a la escena musical a finales de 2015, luego de ocho años de silencio, con la gira internacional "Sin Bandera: Una última vez" considera que todavía tiene un mensaje para dar; uno de sus temas es en torno al amor.



"Es un sentimiento que lo abarca todo, este universo está hecho de amor y hay millones de maneras de encararlo", considera Schajris.



En esta etapa, los intérpretes se han adaptado a las nuevas tendencias abriéndose a explorar otros ritmos como el toque más urbano que se percibe en el tema "Sobre mí", en el que compartieron micrófono con el colombiano Maluma.



Schajris asegura que no cuestiona géneros pues considera que desde cualquiera se puede seguir hablando de amor. "Todos aman desde una manera muy particular y cada quien sabe cómo quiere relatarlo. Cada quien elige su camino".



El espectáculo que tienen preparado para su público responderá al concepto acústico de su primera fila grabado en 2016. Schajris asegura que en esta presentación, como lo han tratado de mantener a lo largo de su carrera, el resultado en vivo será lo primordial.



"Como músicos la responsabilidad está en las presentaciones en vivo, es algo que la gente está esperando. Queremos que sea como si escucharan el disco, sin autotune, ni cosas raras. Entregar el alma y calidad musical, dando lo mejor que podamos", explica.